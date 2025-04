Lapresse.it - Madonna ed Elton John fanno pace: “Crollato il muro tra noi”

eddopo anni di dissapori. Lo annuncia la Regina del pop in un lungo post sui social, commentando una foto in cui i due artisti si stringono in un abbraccio. “Sono andata a vederesibirsi al Saturday Night Live questo weekend! Wow”, scrive. E ricorda: “Al liceo una sera andai di nascosto a vederedal vivo a Detroit. È stata un’esibizione indimenticabile che mi ha aiutato a capire il potere trasformativo della musica. Mi ero sempre sentita un’outsider crescendo e vederlo sul palco mi ha aiutato a capire che andava bene essere diversi, distinguersi, prendere la strada meno battuta. Era addirittura essenziale”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@: “iltra noi”racconta anche quanto le abbia fatto male sapere che un artista che lei ammirava così tanto, condivideva pubblicamente la sua antipatia per lei.