Madonna e Elton John hanno fatto pace | Abbiamo seppellito l' ascia di guerra il retroscena e i dettagli

Vanityfair.it - Madonna e Elton John hanno fatto pace: «Abbiamo seppellito l'ascia di guerra», il retroscena e i dettagli Leggi su Vanityfair.it La regina del pop ha rivelato via Instagram che la faida col collega inglese, che non ha mai nascosto di non sopportarla, è finita: «Sono andata a vederlo al Saturday Night Life e dietro le quinte l'ho affrontato. Mi ha detto “perdonami”, e il muro tra noi è crollato»

Madonna ed Elton John mettono fine a una faida che dura da anni. Madonna e Elton John hanno finalmente fatto pace. Momento storico nella musica: Madonna ed Elton John hanno fatto pace. Madonna e Elton John fanno pace: "Abbiamo finalmente seppellito l'ascia di guerra". Madonna ed Elton John, pace fatta dopo anni di frecciate. Lui l’aveva definita “spogliarellista”. Pace fatta tra Madonna e Elton John, è crollato il muro tra noi. Ne parlano su altre fonti

Madonna e Elton John hanno fatto pace: «Abbiamo seppellito l'ascia di guerra», il retroscena e i dettagli - La regina del pop ha rivelato via Instagram che la faida col collega inglese, che non ha mai nascosto di non sopportarla, è finita: «Sono andata a vederlo al Saturday Night Life e dietro le quinte l'h ... (vanityfair.it)

Madonna ed Elton John hanno fatto pace dopo anni di dissapori. Ecco perché avevano litigato - Madonna ed Elton John hanno fatto pace: la foto insieme sui social di Miss Ciccone sancisce l'unione ritrovata dopo anni di litigi. Ecco come e perché. (gazzetta.it)

Madonna ed Elton John hanno fatto pace: l’abbraccio su Instagram. «Mi ha detto perdonami e il muro è crollato» - La popstar ha postato sui social una foto che li ritrae abbracciati nel backstage del Saturday Night Live. «Quando mi ha detto "perdonami" il muro tra noi è crollato» di M.B. Pace fatta tra Madonna ed ... (iodonna.it)