Quotidiano.net - Made in Italy Day a Roma: Innovazione e Sostenibilità per Rafforzare il Brand Italia

Appuntamento atra imprenditori, istituzioni e leader dell'industria per ilinDay, un'occasione di confronto sulle sfide e opportunità che ilindeve affrontare in un contesto sempre più competitivo e globalizzato, e tracciare le strategie perilnel mondo, trae nuove competenze. Il focus dell'evento, organizzato da Roberto Santori, founder della communityine accreditato dal ministero delle Imprese e delinnell'ambito delle celebrazioni per la Giornata Nazionale delin, sarà su tre pilastri fondamentali:tecnologica,e valorizzazione del capitale umano, elementi chiave per garantire la crescita e l'affermazione del nostro sistema produttivo a livello internazionale.