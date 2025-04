Macerata scontro tra famiglie finisce in rissa con lame e coltelli | quattro arresti in via Roma

quattro peruviani arrestati a Macerata per rissa aggravata. L'episodio è collegato a tensioni tra famiglie locali. Notizie.virgilio.it - Macerata, scontro tra famiglie finisce in rissa con lame e coltelli: quattro arresti in via Roma Leggi su Notizie.virgilio.it peruviani arrestati aperaggravata. L'episodio è collegato a tensioni tralocali.

Macerata, scontro tra famiglie finisce in rissa con lame e coltelli: quattro arresti in via Roma.

