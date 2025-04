Ma lei è… The Couple esce Cesara Buonamici e la gaffe dei fratelli Mileto è terribile

Leggi su Caffeinamagazine.it

È partita con il botto la prima edizione di The, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, che ha debuttato ieri sera tra prove spettacolari, colpi di scena e, soprattutto, momenti esilaranti. Otto le coppie in gara, tutte pronte a sfidarsi in una serie di prove pensate per mettere alla prova complicità, intesa e spirito d’iniziativa, con l’obiettivo finale di conquistare un montepremi da capogiro: ben 1 milione di euro. Tra i protagonisti della serata, hanno attirato particolare attenzione iDanilo e Fabrizio, che si sono confrontati in una sfida con due volti noti del piccolo schermo: le ex Veline Elena Barolo e Thais Wiggers. Ma proprio durante la loro performance, isi sono resi protagonisti di uno dei momenti più comici della puntata, regalando al pubblico una scena destinata a rimanere negli annali della televisione italiana.