Ma che… The Couple e Ilary Blasi la prima puntata ed è già polemica | cosa è successo in diretta

Ladi The, il nuovo reality game in onda su Canale 5, si è aperta tra applausi, entusiasmo e qualche inevitabile, volto amatissimo della televisione, ha dato ufficialmente il via a quella che promette di essere una delle avventure televisive più discusse della stagione. Al suo fianco, la giornalista Francesca Barra e il coreografo Luca Tommassini, chiamati a commentare le prove e il comportamento delle otto coppie in gara, tutte determinate a portarsi a casa il montepremi da sogno: ben 1 milione di euro.A rompere il ghiaccio nellasfida della serata sono stati due team molto diversi tra loro: le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli da una parte, e dall’altra l’inedita coppia formata da Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, e il make-up artist Pierangelo Greco, volto seguitissimo sui social con quasi 800 mila follower.