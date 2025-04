M5S Villani | Incendio ex impianto Helios di Scafati servono interventi immediati

Villani e il consigliere regionale Cammarano: "Verificare l'impatto sulla salute e l'ambiente""L'Incendio che ha colpito il sito di stoccaggio rifiuti dell'ex impianto Helios a Scafati desta profonda preoccupazione per la salute e la sicurezza pubblica. Il rogo, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e l'evacuazione di alcune famiglie, ha provocato forte apprensione tra i residenti e le autorità locali. Da anni denunciamo i rischi legati a questo impianto, e ora ci troviamo di fronte a un disastro annunciato. Il Ministro dell'Ambiente deve intervenire con urgenza, garantendo controlli straordinari e promuovendo la delocalizzazione dell'impianto. Le istituzioni non hanno fatto abbastanza per tutelare i cittadini, adesso serve fare chiarezza sulla situazione per evitare ulteriori danni.

