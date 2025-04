Anteprima24.it - Lutto in Diocesi, si è spento don Giovanni Meccariello

Tempo di lettura: < 1 minutoHa suscitato grande tristezza nella comunità di Moiano e non solo la notizia della morte di don, sacerdote stimato e amato da tutti per il suo incessante impegno per il territorio.Proveniente dalla Valle di Maddaloni, dal 2017 donè stato parroco della chiesa di San Michele Arcangelo ad Arpaia, per poi ricevere l’incarico presso la chiesa di San Pietro Apostolo a Moiano. “Oggi la nostra Comunità si sveglia con la triste notizia della scomparsa di don– scrive il Comune di Moiano -. Nostro amato concittadino, donha spiegato per anni, con trasporto e profonda dedizione, la sua missione parrocchiale sul territorio facendosi amare ed apprezzare. Alla famiglia e a quanti lo hanno amato il nostro pensiero di vicinanza e di affetto.