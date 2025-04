Novaratoday.it - Lutto a Divignano, addio all'ex sindaco Romildo Contini

Leggi su Novaratoday.it

per la scomparsa dell'ex.Figura storica della vita politica comunale, alla guida del piccolo paese del novarese per oltre 20 anni, si è spento all'età di 86 anni. Originario della provincia di Cremona, era stato eletto primo cittadino per la prima.