Lupo estinto da migliaia di anni ricreato in laboratorio | nati due cuccioli di metalupo o enocione

L'enocione – dal latino Aenocyon dirus – è stato un canide predatore vissuto durante il Pleistocene, tra 200.000 e 10.000 anni fa, nelle Americhe e in alcune aree dell'Asia orientale. Spesso soprannominato "Lupo terribile" o "metaLupo", era simile al moderno Lupo grigio, ma si distingueva per mascelle più potenti e denti più robusti, adattamenti ideali per cacciare grandi prede come cavalli, bisonti e cammelli. Si ritiene che cacciasse in branco, sfruttando strategie cooperative.Le cause dell'estinzioneCirca 10.000 anni fa, l'enocione scomparve. Secondo gli studiosi, alla base della sua estinzione ci sarebbero stati cambiamenti ambientali drastici e la scomparsa delle grandi prede. A ciò si aggiungeva la sua impossibilità di incrociarsi con altre specie: a differenza del Lupo grigio, che poteva trasmettere il proprio patrimonio genetico attraverso l'ibridazione con coyote e cani, l'enocione non aveva parenti stretti, condizione che ne ha accelerato la scomparsa.

