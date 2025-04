Movieplayer.it - L’ultimo spettacolo, Andrea Morabito: “Ho preso una posizione, il mio non è un film neutrale”

Il regista del documentario che ricostruisce la liberazione degli animali da circo avvenuta in Sardegna racconta la genesi e lo sviluppo dela sfondo animalista. Un racconto struggente, una battaglia legale durata decenni, ma anche una mission impossible con venature thriller. Tutto ciò è racchiuso ne L'ultimo, documentario commissionato dalla LAV per raccontare la più grande liberazione di animali da circo avvenuta in Sardegna nel 2024. A dirigere quella che è la sua opera prima è, giornalista e attivista LAV con un profondo amore nei confronti degli animali che ha scelto di utilizzare il cinema come cassa di risonanza per le imprese dell'associazione ambientalista. L'ultimoracchiude una storia durata anni in 70 minuti assemblando le interviste dei protagonisti della battaglia legale .