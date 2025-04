Quotidiano.net - L’ultimo saluto ad Antonello Fassari: Roma piange un’icona del cinema e della TV. La diretta delle esequie

ha voluto daread, uno degli attori più amati e versatili del panorama italiano, scomparso lo scorso 5 aprile all’età di 72 anni. I funerali nella suggestiva Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo, un luogo simbolico per il mondo dello spettacolo che accoglie colleghi, amici e fan per commemorare una carriera straordinaria e una vita segnata da talento e umanità. La notiziasua morte ha scosso il pubblico e il mondo artistico, lasciando un vuoto che sarà difficile colmare., nato ail 4 ottobre 1952, è stato un artista poliedrico, capace di spaziare con naturalezza tra teatro,e televisione. Diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” nel 1975, ha mosso i primi passi sotto la guida di maestri come Luca Ronconi, affinando un talento che lo avrebbe portato a brillare in contesti diversi.