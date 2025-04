Lanazione.it - L’ultimo saluto a Giancarlo Ballerini: "Ha reso Campi grande nel mondo"

piange(nella foto). Si è celebrato infatti ieri nella chiesa di San Lorenzo il funerale del fondatore della Giab’s, che si è spento a 96 anni. Colui che nel 1953 aveva fatto nascere un’azienda che anno dopo anno si è rivelata diqualità, restando sempre al passo con i tempi, aggiornandosi e portando nel campo della moda quella ricercatezza nella scelta dei particolari che è difficile trovare altrove. Una famiglia, la sua, nel vero senso della parola, unita anche e soprattutto dal lavoro, visto che quanto iniziato daè proseguito prima grazie ai figli, Bruno e Maria Bice, e adesso per merito dei nipoti, Cosimo, Lorenzo e Isabella, che stanno portando avanti, con passione e competenza, l’avventura iniziata settant’anni fa e festeggiata nel 2023. Non a caso, Giab’s è uno dei marchi leader nella produzione di abbigliamento di lusso in Toscana.