Secoloditalia.it - L’ultima genialata di Gualtieri: una festa in onore dei rom. La rabbia dei romani: “È un pesce d’aprile? A me hanno svuotato casa”

Non è stata proprio una. Ma del resto il sindaco Robertonon è nuovo a gaffe, scivoloni e iniziative a dir poco bislacche chepoco a vedere con le emergenze dei. Anzi, talvoltail sapore di una provocazione.iniziativa, che gli ha procurato un vero e proprio assalto sui social, unaper omaggiare i nomadi che, per il primo cittadino dem, evidentemente, sono una risorsa di boldriniana memoria. Sembra una barzelletta ma è tutto vero. Non è un. In occasione della Giornata internazionale di rom e sinti, la giunta capitolina ha messo in piedi, a spese dei cittadini va da sé, un grande evento per per celebrare il ruolo dei “peripatetici” nella società. Sede della kermesse, promossa dall’assessorato per le Politiche sociali in collaborazione con l’Anci Lazio, la Città dell’Altra Economia.