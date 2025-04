Ilrestodelcarlino.it - L’ultima focarina di San Giuseppe a San Carlo

Ladi Sanè una tradizione a Sandi Cesena. Una tradizione che si tramanda di anno in anno, come un rito che viene rispettato e accolto con emozione e attesa dagli abitanti. Ma quest’anno il maltempo ci ha messo lo zampino causando due rinvii di una settimana ciascuno. A ostacolare i falò è stato proprio il tempo avverso con il vento forte, che ha fatto saltare la festa già preparata e tanto attesa da tutti. Ma alla fine sabato scorso la gigantesca pira è stata incendiata a suon di musica e lo stand gastronomico ha sfornato a getto continuo piadine, salumi e carne alla griglia per i tantissimi presenti. È questa una delle tante attività della parrocchia retta da don Giovanni Savini che è sempre pieno di iniziative, dalla Società dell’Allegria alla scuola di musica intitolata ai genitori, all’aiuto allo studio e alle famiglie in difficoltà.