Luke parla di Alessia dopo l’uscita dal Serale di Amici 24 cosa ha detto sulla fidanzata ancora in gara

Luke ha rotto il silenzio su Alessia Pecchia dopo la sua uscita dal Serale di Amici 24. In una diretta sui social, il cantante ha parlato della fidanzata rivelando di fare il tifo per lei e di sentire parecchio la sua mancanza. I due sono fidanzati e la loro storia d'amore è nata nella Scuola diversi mesi fa. Leggi su Fanpage.it ha rotto il silenzio suPecchiala sua uscita daldi24. In una diretta sui social, il cantante hato dellarivelando di fare il tifo per lei e di sentire parecchio la sua mancanza. I due sono fidanzati e la loro storia d'amore è nata nella Scuola diversi mesi fa.

