Luis Henrique Inter Marotta l’ha detto davvero | confessione del nerazzurro ecco a che punto siamo

Luis Henrique Inter, Marotta si espone per davvero sul futuro del giocatore, ecco cosa ha dichiarato il nerazzurro, le paroleLuis Henrique Inter, sembrerebbe essere questa l’ultima voce di calciomercato che vede i nerazzurri protagonisti. Intervenuto a Sky Sport prima del match con il Bayern Monaco il presidente nerazzurro Beppe Marotta è stato Interpellato proprio sull’argomento, confermando – seppur senza sbilanciarsi – l’Interesse. ecco un breve estratto della sua Intervista pre Champions League. SIA NOI CHE IL BAYER SU Luis Henrique? – «E’ un buon giocatore, assolutamente sì. Ci sono tanti giocatori che sono nel nostro taccuino, Ausilio e Baccin sono attivi con i nostri osservatori e al momento giusto faremo quei ritocchi che sono necessari. Ad oggi è molto preso per arrivare ad una conclusione». Internews24.com - Luis Henrique Inter, Marotta l’ha detto davvero: confessione del nerazzurro, ecco a che punto siamo Leggi su Internews24.com di Redazionesi espone persul futuro del giocatore,cosa ha dichiarato il, le parole, sembrerebbe essere questa l’ultima voce di calciomercato che vede i nerazzurri protagonisti.venuto a Sky Sport prima del match con il Bayern Monaco il presidenteBeppeè statopellato proprio sull’argomento, confermando – seppur senza sbilanciarsi – l’esse.un breve estratto della suavista pre Champions League. SIA NOI CHE IL BAYER SU? – «E’ un buon giocatore, assolutamente sì. Ci sono tanti giocatori che sono nel nostro taccuino, Ausilio e Baccin sono attivi con i nostri osservatori e al momento giusto faremo quei ritocchi che sono necessari. Ad oggi è molto preso per arrivare ad una conclusione».

