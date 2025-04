Luis Henrique-Inter il Bayern Monaco fa sul serio | contatti avviati

Luis Henrique non è solo nel mirino dell’Inter per la finestra estiva di calciomercato. Un altro club decisamente Interessato al calciatore brasiliano è il Bayern Monaco, che stasera affronterà proprio i nerazzurri in Champions League.LA SITUAZIONE – Luis Henrique rappresenta un altro motivo di contesa tra l’Inter e il Bayern Monaco. Oltre al doppio confronto che le due compagini dovranno sostenere ai quarti di finale di Champions League, le due squadre si sfidano infatti per l’ingaggio del calciatore brasiliano nella sessione estiva di mercato. I nerazzurri sembrano al momento avanti, avendo già intrapreso contatti approfonditi con l’entourage del classe 1998 e aperto una trattativa con il Marsiglia al fine di trovare una soluzione di compromesso in grado di soddisfare entrambe le parti. Inter-news.it - Luis Henrique-Inter, il Bayern Monaco fa sul serio: contatti avviati Leggi su Inter-news.it non è solo nel mirino dell’per la finestra estiva di calciomercato. Un altro club decisamenteessato al calciatore brasiliano è il, che stasera affronterà proprio i nerazzurri in Champions League.LA SITUAZIONE –rappresenta un altro motivo di contesa tra l’e il. Oltre al doppio confronto che le due compagini dovranno sostenere ai quarti di finale di Champions League, le due squadre si sfidano infatti per l’ingaggio del calciatore brasiliano nella sessione estiva di mercato. I nerazzurri sembrano al momento avanti, avendo già intrapresoapprofonditi con l’entourage del classe 1998 e aperto una trattativa con il Marsiglia al fine di trovare una soluzione di compromesso in grado di soddisfare entrambe le parti.

Inter-Bayern Monaco, Luis Henrique accende la sfida anche sul mercato: i bavaresi ci provano per il pupillo di De Zerbi. Il Bayern tenta il sorpasso sull'Inter per Luis Henrique: anche i bavaresi lo vogliono al Mondiale. È Inter-Bayern Monaco anche per Luis Henrique: Marotta fissa il budget. Tra Bayern Monaco e Inter lo scontro è anche sul mercato: foto. Calhanoglu e il futuro all’Inter: “Il treno passa una sola volta” | ESCLUSIVO. Inter o Bayern? Cosa sarebbe meglio per Henrique. Ne parlano su altre fonti

Inter-Bayern Monaco, Luis Henrique accende la sfida anche sul mercato: i bavaresi ci provano per il pupillo di De Zerbi - Inter e Bayern Monaco sono sulle tracce di Luis Henrique, esploso al Marsiglia con Roberto De Zerbi: il punto sulla trattativa per l'esterno brasiliano ... (sport.virgilio.it)

Il Bayern tenta il sorpasso sull'Inter per Luis Henrique: anche i bavaresi lo vogliono al Mondiale - Nerazzurri e bavaresi si sfidano a tutto campo: dalla Champions al mercato. L'obiettivo di entrambi i club sarebbe avere il brasiliano a disposizione per il Mondiale per Club ... (msn.com)

Sky DE – Luis Henrique sa già dell’interesse Bayern: contatti in corso, il prezzo… - È Inter-Bayern Monaco anche sul mercato: Luis Henrique nel mirino delle due squadre, ecco la situazione secondo Sky DE ... (fcinter1908.it)