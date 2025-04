Luis Enrique | Vedremo una grande versione del Psg ma il meglio deve ancora venire

Luis Enrique ha presentato in conferenze stampa la partita di domani sera.

Leggi anche: I 12 giocatori più pagati della Ligue1 giocano tutti nel Psg (Kvara è settimo con 11 milioni lordi)

Luis Enrique: «Questa competizione non consente assolutamente di rilassarsi»

«In definitiva, ogni manager ha il suo stile e il suo modo di gestire la squadra. Unai Emery è un esperto di performance dei giocatori. Come si fa? Penso che dipenda molto dalla filosofia di ogni persona. Sono sicuro che come manager, cerco di prendere le decisioni più accurate possibili. Sono felice che non abbiamo giocatori infortunati».

Il favorito per la Champions?

«Penso che sia la stessa cosa. Contro il Liverpool, tutti dicevano che non avevamo possibilità.

