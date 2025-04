Anteprima24.it - Lui getta le dosi nei bidoni della Questura, lei a casa nasconde la cocaina nel thermos

Tempo di lettura: 3 minutiSi è tenuta l’udienza di convalida per Alessia Petrucciani, 45 anni, e Matteo Ventura, 30 anni, entrambi di Benevento, fermati nella notte tra il 4 e il 5 aprile nel centro cittadino di Benevento, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi gli arresti domiciliari, accogliendo solo in parte la richiestaProcura che aveva ipotizzato una gestione congiunta dell’attività di spaccio. Escluso, al momento, il concorso tra i due.L’indagine è scattata sulla base di informazioni riservate, che indicavano un’attività di spaccio dia domicilio svolta dai due, già noti alle forze dell’ordine per reati in materia di droga. Il pedinamento e l’arrestoLa sera del 4 aprile, gli agenti in borghese hanno seguito la coppia lungo le vie del centro di Benevento.