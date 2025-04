L’Ue risponde ai dazi di Trump con contromisure fino a 26 miliardi di euro | tutti i beni colpiti

europea ha annunciato "contromisure rapide e proporzionate" sulle importazioni Usa in risposta ai dazi del 25% imposti da Donald Trump su acciaio e alluminio. Le misure scatteranno a partire dal 1° aprile per poi diventare pienamente operative il 13 aprile. Tra i beni colpiti prodotti industriali, agricoli ma anche bourbon, barche e moto. Leggi su Fanpage.it Oggi la Commissionepea ha annunciato "rapide e proporzionate" sulle importazioni Usa in risposta aidel 25% imposti da Donaldsu acciaio e alluminio. Le misure scatteranno a partire dal 1° aprile per poi diventare pienamente operative il 13 aprile. Tra iprodotti industriali, agricoli ma anche bourbon, barche e moto.

