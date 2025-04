L’Ue risponde a Trump con i contro-dazi | ecco quali prodotti Usa colpiranno e quando entreranno in vigore

rispondere ai dazi imposti dall'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump su tutte le merci importate negli Usa dal Vecchio continente con una serie di contromisure, che scatteranno in tre fasi a partire dal 15 aprile, il giorno prima dell'annunciata visita di Giorgia Meloni alla Casa bianca. La bozza del documento, visionata dall'agenzia di stampa Ansa e che sarà votato domani dagli Stati membri al comitato tecnico della Commissione europea, prevede nuove tariffe dal 10 al 25 per cento su determinate importazioni provenienti dagli Stati Uniti.L'elenco contenuto nelle 66 pagine del documento non conterrebbe riferimenti (in termini di codici doganali) al whisky o ad altri superalcolici, al vino e ai latticini come latte, burro, yogurt o formaggi.

