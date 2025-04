Lettera43.it - L’Ue propone a Trump un accordo “zero-for-zero” sui dazi applicati ai beni industriali

L’Unione europea prepara la sua risposta aiimposti da Donald, ma lo fa senza chiudere la porta al dialogo. Bruxelles ha confermato di aver proposto agli Stati Uniti, già lo scorso febbraio, un-for-” sulle tariffe applicate a, come auto, farmaci, plastica, gomma e macchinari. Un’offerta ribadita più volte senza successo, ma che resta sul tavolo. Tuttavia, «non aspetteremo all’infinito», ha avvertito il commissario al Commercio Maros Šef?ovi?, sottolineando che gli Stati Uniti vedono inon come una leva tattica, ma come uno «strumento correttivo». Per ora, Washington non ha mostrato disponibilità a trattare:ha liquidato l’offerta europea affermando che «non accadrà» e accusandodi comportarsi «molto male» verso gli Stati Uniti. Da qui la necessità per l’Europa di varare i primi contro-, nella speranza che «gli Usa prima o poi verranno al tavolo negoziale», ha sottolineato Šef?ovi?.