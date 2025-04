L' Ue avvisa Trump | Bazooka anti-dazi resta sul tavolo Borse in positivo | Milano +220% | La diretta

dazi mentre la Cina fa sapere che "li combatterà a oltranza" Ilgiornale.it - L'Ue avvisa Trump: "Bazooka anti-dazi resta sul tavolo". Borse in positivo: Milano +2,20% | La diretta Leggi su Ilgiornale.it I mercati cercano il rimbalzo. Milano apre a +1,5% e Tokyo ha chiuso a +6%. Si lavora per una tregua sul fronte deimentre la Cina fa sapere che "li combatterà a oltranza"

Europa e dazi Usa, von der Leyen avvisa Trump: “Pronti a reagire”. In arrivo le prime contromis.... Dazi e difesa, l’Ue a Trump: “Reagiremo con fermezza. Spese militari fuori dal patto di stabilità”. Dazi Usa a Messico, Cina e Canada. L’Ue avvisa Trump: «Reagiremo». L’Ue si è già arresa a Trump. Davos, Trump parte col botto: avvisa sui dazi, attacca il Green Deal e striglia l'Ue. Draghi avvisa i paesi Ue: da soli non si va da nessuna parte. Con Trump relazioni differenti, non tutte in negativo. Ne parlano su altre fonti

Dazi Trump, l’Ue tratta e offre tariffe zero. “Pronte prime contromisure ma non ‘occhio per occhio'” - La lista dei primi contro-dazi Ue è pronta. Sarà consegnata stasera dalla Commissione agli Stati membri e votata mercoledì dai 27 per entrare in vigore il 15 ... (msn.com)

Dazi di Trump, Ue 'costretta' a rispondere: paesi divisi, ecco chi vuole linea dura - Francia e Germania favorevoli all'uso di misure mai utilizzate. Il 15 aprile in vigore le tariffe sui primi prodotti americani ... (msn.com)

Vi racconto come l’Ue brancola nel caos tariffario di Trump - L'Unione europea è divisa sulla risposta ai dazi di Trump. Imporre tariffe equivalenti? Oppure limitarsi a una risposta simbolica? (startmag.it)