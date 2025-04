Lucchese | oggi il giorno della verità sugli stipendi arretrati e il futuro della squadra

oggi è il giorno della verità (o dovrebbe essere) sia sulla vicenda-stipendi arretrati ai calciatori, che sulle decisioni che la squadra prenderà per quanto riguarda il finale di stagione. Rimanendo ai soli fatti concreti, a ieri non risultava nessun accredito sui conti corrente dei tesserati della Lucchese. Se invece diamo, solo per un momento, credito alle indiscrezioni che arrivano dall’entourage di Benedetto Mancini, allora la situazione cambia. La notizia che è stata fatta filtrare attraverso i social, ha dell’incredibile. La nuova dirigenza rossonera riconducibile appunto all’imprenditore romano Mancini (ricordiamo, però, che a ieri alla Camera di Commercio la proprietà della Lucchese era ancora nelle mani della Sanbabila-Slt con Giuseppe Longo amministratore!) avrebbe aperto un nuovo conto corrente in una banca della Capitale, un conto parallelo a quello "dedicato" della Lucchese perché è bloccato, dal quale partirebbero i bonifici. Lanazione.it - Lucchese: oggi il giorno della verità sugli stipendi arretrati e il futuro della squadra Leggi su Lanazione.it ORA ICS!è il(o dovrebbe essere) sia sulla vicenda-ai calciatori, che sulle decisioni che laprenderà per quanto riguarda il finale di stagione. Rimanendo ai soli fatti concreti, a ieri non risultava nessun accredito sui conti corrente dei tesserati. Se invece diamo, solo per un momento, credito alle indiscrezioni che arrivano dall’entourage di Benedetto Mancini, allora la situazione cambia. La notizia che è stata fatta filtrare attraverso i social, ha dell’incredibile. La nuova dirigenza rossonera riconducibile appunto all’imprenditore romano Mancini (ricordiamo, però, che a ieri alla Camera di Commercio la proprietàera ancora nelle maniSanbabila-Slt con Giuseppe Longo amministratore!) avrebbe aperto un nuovo conto corrente in una bancaCapitale, un conto parallelo a quello "dedicato"perché è bloccato, dal quale partirebbero i bonifici.

Lucchese: oggi il giorno della verità sugli stipendi arretrati e il futuro della squadra - La Lucchese attende conferme sui pagamenti arretrati e sulle decisioni per il finale di stagione. Mancini promette soluzioni. (msn.com)

La Lucchese rischia il quarto fallimento in 17 anni: è il giorno della verità, può beneficiarne il Milan Futuro - La Lucchese si appresta a vivere il giorno più lungo, quello della verità: mentre la squadra toscana, allenata da Gorgone, sta dando il tutto per tutto in campo nel Girone B di Serie C ... (msn.com)

Lucchese, il giorno della verità: o negoziazione per la cessione o libri in tribunale - ma la penalizzazione di sei punti e la questione societaria - con il club appeso a un filo - potrebbero comunque portare la Lucchese al peggior epilogo stagionale, quello del fallimento (il quarto ... (tuttomercatoweb.com)