Lucchese | la squadra si è allenata ma gli stipendi continuano a non arrivare Mancini avrebbe assicurato

La Lucchese nella giornata odierna si è allenata regolarmente al Porta Elisa, nonostante al momento non sia arrivato alcun bonifico sui conti dei tesserati. Come riporta GazzettaLucchese.it, infatti, Benedetto Mancini avrebbe comunicato comunque allo staff di aver effettuato in

Lucchese sceglie di scendere in campo - Da Roma arriva la notizia, ma non ancora l'accredito, del pagamento di tre stipendi: i calciatori, per senso di responsabilità scelgono di scendere in campo: La volontà della squadra è sempre stata qu ... (gazzettalucchese.it)

Lucchese: oggi il giorno della verità sugli stipendi arretrati e il futuro della squadra - La Lucchese attende conferme sui pagamenti arretrati e sulle decisioni per il finale di stagione. Mancini promette soluzioni. (msn.com)

Lucchese, telenovela continua: nuove rassicurazioni dalla proprietà ma i giocatori non si fidano più - I bonifici sarebbero stati effettuati nel primo pomeriggio, altre 24 ore di attesa per verificare. Confermata la conferenza di giovedì ... (luccaindiretta.it)