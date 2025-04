Liberoquotidiano.it - "L'uccello africano". Blasi di sasso | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Prima puntata per The Couple - Una vittoria per due, nuovo reality "vip" di Canale 5 condotto da Ilary, e subito un imprevisto piuttosto piccante a far esplodere i social in tempo reale. Il meccanismo del programma prevede la sfida tra 8 coppie, che devono accaparrarsi più chiavi possibile per aprire la cassaforte e vincere un milione di euro. Una bagarre scatenata tra prove fisiche e psicologiche, con momenti di divertimento e imbarazzo su cui i due opinionisti in studio, Luca Tomassini e Francesca Barra, hanno libertà di "sparare a zero". Il fatto che i concorrenti vengano ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere rende il tutto un po' simile al Grande Fratello. E anche il cast di celebrità contribuisce a tenere alta l'attenzione: Jasmine Carrisi, Manila Nazzaro, Antonino Spinalbese, i fratelli Mileto promettono emozioni.