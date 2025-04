Lanazione.it - Lucca, più servizi per il boom del turismo. Nuovi bagni e centro accoglienza

, 8 aprile 2025 – Verranno potenziati ia disposizione dei turisti: dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, ecco la conferma direttamente dal Comune di: in concomitanza con l’avvio della stagione turistica primavera-estate, viene ufficializzato un ulteriore potenziamento deidestinati all’dei visitatori. La giunta Pardini, in linea con la programmazione strategica avviata negli ultimi anni, conferma la propria volontà di offrire standard qualitativi sempre più elevati. A partire da metà aprile, saranno operativi duepubblici automatizzati, dotati delle più moderne tecnologie per garantire comfort, accessibilità e igiene. Le strutture, pensate per integrarsi in modo armonico nel contesto urbano, viene confermato, saranno collocate in corrispondenza di due punti di accesso strategici alla città: nella zona di Porta San Pietro e nella zona di Porta Santa Maria.