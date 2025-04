Lanazione.it - Luca Ward "La mia voce per il cinema"

Un viaggio tra colonne sonore indimenticabili, per celebrare i più grandi compositori di musica per il. Con unad’eccezione, quella di, amatissimo attore e doppiatore. E adesso protagonista di “Soundtracks” (nelle foto), lo spettacolo in scena giovedì 17 aprile alle 21 al Lyrick, insieme a un’orchestra di oltre quaranta muicisti, diretta da Paolo Annunziato, per trasportare il pubblico nel meraviglioso mondo della settima arte (biglietti su TicketOne e TicketItalia). Come sarà lo spettacolo? E quale il suo ruolo? "Io introdurrò i vari brani musicali e racconterò aneddoti divertenti e coinvolgenti legati al film o alle idee del compositore. Sarà come un backstage delle colonne sonore, che verranno eseguite da una mega orchestra di giovani bravissimi. Le rifanno in maniera perfetta, sembrerà di essere in sala".