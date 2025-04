Luca Marinelli è un padre confuso nel trailer di Paternal Leave nei cinema dal 15 maggio

trailer anticipa l'uscita del debutto alla regia di Alissa Jung interpretato dal marito Luca Marinelli e dall'esordiente Juli Grabenhenrich. Un film "familiare" sia per il contenuto sia perché vede Luca Marinelli diretto per la prima volta dalla moglie, l'attrice tedesca Alissa Jung, qui al debutto alla regia. Il trailer di Paternal Leave, che approderà nei cinema il 15 maggio con Vision Distribution dopo l'anteprima mondiale alla Berlinale 2025, anticipa i temi trattati: legami di famiglia, genitorialità, ribellione adolescenziale e responsabilità, il tutto in un ideale ponte tra Italia e Germania. A fianco di Luca Marinelli, nel cast della pellicola troviamo l'esordiente tedesca Juli Juli Grabenhenrich nei panni della figlia adolescente. Con loro Arturo Gabriellini, Gaia Rinaldi e Joy Falletti . Movieplayer.it - Luca Marinelli è un padre confuso nel trailer di Paternal Leave, nei cinema dal 15 maggio Leggi su Movieplayer.it Dopo l'esordio alla Berlinale, unanticipa l'uscita del debutto alla regia di Alissa Jung interpretato dal maritoe dall'esordiente Juli Grabenhenrich. Un film "familiare" sia per il contenuto sia perché vedediretto per la prima volta dalla moglie, l'attrice tedesca Alissa Jung, qui al debutto alla regia. Ildi, che approderà neiil 15con Vision Distribution dopo l'anteprima mondiale alla Berlinale 2025, anticipa i temi trattati: legami di famiglia, genitorialità, ribellione adolescenziale e responsabilità, il tutto in un ideale ponte tra Italia e Germania. A fianco di, nel cast della pellicola troviamo l'esordiente tedesca Juli Juli Grabenhenrich nei panni della figlia adolescente. Con loro Arturo Gabriellini, Gaia Rinaldi e Joy Falletti .

