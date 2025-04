Luca il bimbo portato via a una famiglia dopo 4 anni di affidamento | respinto il ricorso della coppia

respinto il ricorso della famiglia affidataria di Luca, il bambino che per decisione del tribunale di Milano è stato adottato da una coppia diversa da quella che per quattro anni lo ha tenuto in affido e che ne aveva chiesto l'adozione. Leggi su Fanpage.it Il tribunale dei Minorenni di Milano hailaffidataria di, il bambino che per decisione del tribunale di Milano è stato adottato da unadiversa da quella che per quattrolo ha tenuto in affido e che ne aveva chiesto l'adozione.

