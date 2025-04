Ilgiorno.it - Luca il bimbo conteso da due famiglie, lo sfogo di Alberto Pellai: “Vittima di un’ingiustizia tremenda, io accusato perché non sono stato zitto”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – "l’oggetto di uno scontro di poteri, che ha messo una regola burocratica davanti a ogni interesse del minore. Non avrei mai immaginato questo esito”., psicologo dell’età evolutiva, ha seguito da vicino il caso delaffidato in fasce a una famiglia di Varese e ora, quattro anni dopo, dato in adozione ad altri genitori. Il Tribunale dei minori ha respinto il ricorso della coppia affidataria. “E ora scopro che, avendone parlato in modo ufficiale e pubblico, ho contribuito alla decisione di allontanare velocemente e definitivamente il bambino dalla famiglia che lo ha amato e cresciuto dal primo mese di vita. Mitrasformato perda fattore di protezione a fattore di rischio, cosa che mi fa soffrire oltremodo”. Dottor, è un epilogo che nessuno si aspettava.