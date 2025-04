Luca Bizzarri e la voglia di tribuna politica | Oggi troppi tifosi e nessun confronto

Luca Bizzarri. Che torna al teatro in mezzo alla tv, ai podcast mattutini, alle polemiche che si trascinano dietro. Con lui in scena Francesco Montanari, fresco del Riccardo III al Piccolo. E poi ancora David Sebasti, Mauro Marino e Luigi Cosimelli. Bizzarri, si torna a ridere del Potere? “Qualcosa del genere, cosa che per altro al Potere riesce benissimo già da solo, specie in questo periodo. Ilgiorno.it - Luca Bizzarri e la voglia di (tribuna) politica: “Oggi troppi tifosi e nessun confronto” Leggi su Ilgiorno.it Milano – God save the king! O forse no? Che a vedere sul palco quello scemotto dell’erede al trono, viene più che altro il desiderio di smantellare la monarchia e tanti saluti. Come prova a fare “Il medico dei maiali“, veterinario che si ritrova (suo malgrado) al centro delle vicende britanniche. In una notte di morte e di successione. Lavoro curioso quello di Davide Sacco, da stasera a domenica al Carcano. Una farsa sul Potere. Con protagonista. Che torna al teatro in mezzo alla tv, ai podcast mattutini, alle polemiche che si trascinano dietro. Con lui in scena Francesco Montanari, fresco del Riccardo III al Piccolo. E poi ancora David Sebasti, Mauro Marino e Luigi Cosimelli., si torna a ridere del Potere? “Qualcosa del genere, cosa che per altro al Potere riesce benissimo già da solo, specie in questo periodo.

Luca Bizzarri e la voglia di (tribuna) politica: “Oggi troppi tifosi e nessun confronto”. Rimpatriata dolce e amara tra ex compagni di scuola. Ne parlano su altre fonti

