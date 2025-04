L' U14 della Gas Sales tra le migliori 8 squadre d' Italia

della Del Monte Boy League. In campo otto delle migliori formazioni Under 14 della Serie A e tra queste la Gas Sales Bluenergy Piacenza che domenica scorsa ha vinto il girone C eliminatorio staccando il biglietto per la fase finale. Ilpiacenza.it - L'U14 della Gas Sales tra le migliori 8 squadre d'Italia Leggi su Ilpiacenza.it Sarà Fano ad ospitare dal 23 al 25 maggio 2025 la Final EightDel Monte Boy League. In campo otto delleformazioni Under 14Serie A e tra queste la GasBluenergy Piacenza che domenica scorsa ha vinto il girone C eliminatorio staccando il biglietto per la fase finale.

L'U14 della Gas Sales tra le migliori 8 squadre d'Italia. L'Under 14 della Gas Sales Bluenergy alla Final eight nazionale di Boy League. Gas Sales Bluenergy Volley, l’Under 14 alla Final Eight della Boy League. Rugby – Omnia, i risultati del weekend: l’U16 dilaga, a farne le spese Brixia. Domenica 6 aprile Piacenza ospita la fase eliminatoria della Boy League Under 14. Gas Sales, Galassi inquadra la semifinale "Trento favorita, ma noi in campo senza pressioni". Ne parlano su altre fonti

Gas Sales Bluenergy Volley, l’Under 14 alla Final Eight della Boy League - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Under 14, guidata in panchina da Nicola Agricola, sarà protagonista della Final Eight nazionale della Boy League in ... (piacenzasera.it)

L'Under 14 della Gas Sales Bluenergy alla Final eight nazionale di Boy League - I biancorossi vincono la fase regionale battendo Modena, Ravenna e Reggio Emilia e a fine maggio giocheranno per il titolo italiano ... (sportpiacenza.it)