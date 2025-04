Love Reason Get Even replica puntata finale in streaming 8 aprile 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 8 aprile 2025 – con la soap turca Love, Reason, Get Even. Nella puntata odierna Elif ed Ekrem hanno finalmente ottenuto il nulla osta dai servizi sociali e possono adottare un bambino. Nel loro nuovo ruolo di genitori, scoprono che gestire un bambino non è sempre facile. Come andrà il parto di Esra? Vivranno tutti felici e contenti? Scopriamolo nel Video Mediaset di quest'ultima, imperdibile puntata.

