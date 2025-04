Love Death & Robots 4 | ecco il trailer e la data d’uscita

Leggi su Cinefilos.it

4:ile laLa quarta stagione di “” torna ufficialmente su Netflix il 15 maggio con dieci brevi storie animate realizzate in stili diversi.La sinossi ufficiale di questa stagione recita: “Gladiatori dinosauri, gatti messianici, rock star delle marionette, non può che essere ‘and’. Il quarto volume, presentato da Tim Miller (‘Deadpool’, ‘Terminator: Dark Fate’) e David Fincher (‘Mindhunter’, ‘The Killer’), vede Jennifer Yuh Nelson (‘Kung Fu Panda 2’, ‘Kill Team Kill’) tornare come supervisore alla regia per dieci sorprendenti cortometraggi che mettono in mostra lo stile distintivo e pluripremiato della serie, fatto di animazione all’avanguardia, horror, fantascienza e umorismo. Allacciate le cinture”.