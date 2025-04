Lotta scudetto doppia assenza ufficiale in Bologna-Inter | le ultime

Bologna dovrà fare a meno di due pedine importantissime per la sfida contro l'Inter: Italiano è nei guai.Gli uomini di Vincenzo Italiano stanno sorprendendo tutti. Il Bologna sta continuando a macinare punti e ad esprimere un calcio divertente e spettacolare, riuscendo a mettere in seria difficoltà anche i top club. Il match andato in scena ieri ha confermato l'ottimo stato di forma del club rossoblù che, grazie ad una magia di Ndoye, è riuscito a rimontare e ad impensierire il Napoli di Conte.Nonostante questo momento d'oro per il Bologna, dallo staff medico arriva una conferma che complica i piani di Vincenzo Italiano. Per la gara contro l'Inter il tecnico rossoblù non avrà a disposizione due titolarissimi.Italiano perde Ferguson e Skorupski: salteranno Lazio ed InterGli esami hanno evidenziato lesioni per entrambi i giocatori rossoblù.

