Lotta Scudetto Condò | Con il pari del Napoli non è cambiato niente dopo Parma l’Inter…

di Redazione: «Con ildelnon èl’Inter.» L’analisi del giornalistaCosi Paolo, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha parlato cosi del duello:LE PAROLE- «Ilera e resta di 3 punti. Ma questa giornata è stata uno scambio di colpi psicologici squassanti, e anche se entrambi i pugili sono rimasti in piedi non è escluso che qualcosa dentro di loro abbia iniziato a sgretolarsi. Questo turno numero 31 era l’ultimo favorevole all’Inter: sulla carta, certo, ma è lì che si fanno i calcoli, e basta guardare la classifica per capire la differenza tra la trasferta die quella di Bologna, e quanto fosse legittima l’aspettativa nerazzurra di aumentare il vantaggio in vista di una volata per lei in salita.