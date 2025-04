Lotta Europei Bratislava | Honis si ferma ai quarti contro il tre volte campione Akturk

quarti di finale l'avventura di Benjamin Honis negli Europei di Lotta a Bratislava. L'azzurro, nella seconda giornata della rassegna continentale in cui si sono disputate le ultime eliminatorie della Lotta libera, si è ben comportato ma è anche stato sfortunato. Impegnato nella categoria dei 92 kg, Honis si è distinto vincendo al debutto contro l'israeliano Uri Kalashnikov, imponendosi con il risultato di 2-0. Dopo l'ottimo avvio, il percorso è diventato subito in salita visto che l'atleta italiano si è dovuto misurare ai quarti di finale contro il turco Feyzullah Akturk, che vanta ben tre titoli continentali, tutti di fila tra il 2022 e il 2024.Un incontro di fatto senza storia, visto che l'atleta anatolico ha ottenuto la vittoria con un largo 12-2. La sfortuna di Honis, però, si traduce nel fatto che Akturk ha poi perso la semifinale contro il greco Dauren Kurugliev.

