Oasport.it - Lotta, Europei 2025: Benjamin Honis eliminato ai quarti, sfuma anche il ripescaggio

Si è appena conclusa senza soddisfazioni sul fronte italiano la seconda giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento sulle materassine di Bratislava (in Slovacchia). Quest’oggi sono stati assegnati i primi titoli della rassegna continentale, mentre sono andate in archiviole ultimerie dello stile libero., unico azzurro in gara oggi, ha superato il primo turno nei 92 kg battendo ai punti per 2-0 l’israeliano Uri Kalashnikov per poi fermarsi aidi finale contro il temibile turco Feyzullah Akturk, che ha dominato il combattimento imponendosi per manifesta superiorità sul 12-2. Il tre volte campione europeo (2022-2023-2024) della categoria ha poi perso in semifinale con il greco Dauren Kurugliev, negando ail.In serata si sono messi al collo la medaglia d’oro i russi Nachyn Mongush nei 57 kg, Ibragim Ibragimov nei 65 kg, David Baev nei 70 kg, Akhmed Usmanov nei 79 kg ed il georgiano Givi Matcharashvili nei 97 kg.