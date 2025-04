L’oro di Putin Così il lingotto salverà forse Mosca

L'oro di Mosca. Alla fine la storia è sempre un po' simile a una ruota, tutto prima o poi ritorna. E può succedere che uno dei beni più antichi e preziosi di sempre, possa aiutare un Paese a sopravvivere, anche a se stesso. Che la Russia abbia più di un acciacco, a cominciare da un prodotto interno lordo quasi del tutto artificiale perché costruito su un'economia di guerra a base di produzione di armamenti, è ormai assodato. Anche perché Mosca è stata privata di buona parte delle sue forniture di idrocarburi, almeno sul fianco occidentale con l'embargo imposto dall'Europa e dei suoi asset esteri detenuti nello stesso Vecchio continente, circa 200 miliardi il cui destino è ancora tutto da scrivere.Insomma, non poca cosa. Ma ecco la ciambella di salvataggio per Mosca, sotto forma di lingotto d'oro.

