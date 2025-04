Anticipazionitv.it - Lorenzo Spolverato rompe il silenzio dopo il Grande Fratello: il riferimento a Shaila Gatta

È passata una settimana da quandoha sorpreso tutti lasciandodurante la finale del. Un colpo di scena che ha lasciato il pubblico senza parole e lo stesso gieffino in completo. Ora, a distanza di sette giorni,ile spiega le ragioni della sua assenza mediatica, con parole dense di emozione, rispetto e riflessione. Mentre il reality The Couple si prepara a catalizzare l’attenzione,sceglie la strada della compostezza e della sincerità.La rottura in diretta traDurante la finalissima delha deciso di chiudere la sua relazione conin diretta nazionale. Una scelta drastica e per molti inaspettata, che ha segnato profondamente l’epilogo del percorso dell’ex Velina nel reality.