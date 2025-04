Sport.quotidiano.net - Lorenzo Grottoli guida la Consar nella sfida decisiva contro Macerata

Assieme al cervese Pascucci,è l’unico ravennate del roster della. Il venticinquenne centrale prodotto del vivaio giallorosso, nelle ultime gare di regular season e di playoff, si è guadagnato tanto spazio. E,, in gara1 degli ottavi ai di finale di Coppa Italia, è partito nello starting six al posto di Copelli. La rimonta da 0-2 si è però fermata sul più bello: "È stata una partita ‘spaccata’ a metà. Nei primi due set – ha spiegato– non abbiamo espresso la nostra solita pallavolo; non siamo stati attenti in alcune situazioni nelle quali potevamo fare sicuramente meglio. Dopodiché, sotto di 2 set, abbiamo avuto una reazione caratteriale. In quel frangente è emersa tutta la nostra voglia di portare la partita al tiebreak. Alla ‘bella’, anche e soprattutto per alcuni problemi fisici che ci hanno limitato e che hanno influito in maniera determinante, non siamo riusciti a portarla a casa.