Lorenzo Amoruso infuriato | Manila Nazzaro lo aveva tradito?

Manila Nazzaro ha rivelato di aver passato la prima notte insieme a Stefano Oradei a gennaio 2023, ma la relazione con Lorenzo Amoruso è finita a marzo 2023: cosa non torna?

