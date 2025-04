Dilei.it - Loredana Lecciso aggredita a Milano: “Preoccupata per i miei figli che vivono qui”

Brutta disavventura per, che ha raccontato pubblicamente l’aggressione avvenuta asul bus, risalente a pochi giorni fa. Non ha nascosto la preoccupazione per ichenella città meneghina: ad aggredirla è stato un uomo che voleva strapparle dal collo una catenina d’oro. Dopo quanto accaduto, lanon ha più preso i mezzi pubblici, per il timore di ripetere l’esperienza.: il raccontoA raccontare quanto successo pochi giorni fa è stataall’Adnkronos. “Erano all’incirca le 20 di due giorni fa, stavo aspettando un autobus assieme a una mia amica quando, a un certo punto, si è avvicinato un ragazzo nordafricano con un cartone di vino in mano e ha iniziato a fissarmi. Inizialmente non mi sonopiù di tanto, ma, quando siamo salite sull’autobus, lui ha iniziato a seguirci e a stringerci per farci sedere in un posto, ma noi siamo rimaste in piedi”.