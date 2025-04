Ilrestodelcarlino.it - L’ora della verità per i Mutoid: "Vanno salvati"

Tutto tace, per ora, sul destino dei. È la quiete primatempesta. Nel giro di qualche settimana il Comune di Santarcangelo emetterà l’ordinanza di demolizione delle strutture abusive. Un atto doveroso, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, che a fine gennaio – accogliendo il ricorso di Giorgio Ricci, il vicino di casa da anni in lotta contro i– ha stabilito che le case dove gli artisti vivono dal 1990 (tutte ricavate da vecchi camion, roulotte, container) sono abusive. La sentenza ha affossato il piano urbanistico speciale che l’amministrazione di Santarcangelo ha approvato nel 2014 coi pareri favorevoli di Regione, Soprintendenza e degli altri enti competenti, per ’sanare’ una volta per tutte il campo dei. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, il Comune e la Regione stanno lavorando insieme ai tecnici a una soluzione per garantire la permanenza deia Santarcangelo.