Lookman Juve concorrenza agguerritissima | c’è un nuovo club in pole position sull’attaccante dell’Atalanta Gli aggiornamenti

JuventusNews24Lookman Juve, concorrenza agguerritissima: c’è un nuovo club in pole position sull’attaccante dell’Atalanta. Gli aggiornamenti sul nigerianoArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Ademola Lookman, attaccante di proprietà dell’Atalanta che piace e non poco anche al mercato Juve.Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano per il nigeriano, monitorato attentamente anche da diversi club di Premier League, ci sarebbe il PSG in vantaggio rispetto a tutte le altre concorrenti. La corsa è aperta ma i parigini fanno sul serio.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Lookman Juve, concorrenza agguerritissima: c’è un nuovo club in pole position sull’attaccante dell’Atalanta. Gli aggiornamenti Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24: c’è unin. Glisul nigerianoArrivanomolto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Ademola, attaccante di proprietàche piace e non poco anche al mercato.Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano per il nigeriano, monitorato attentamente anche da diversidi Premier League, ci sarebbe il PSG in vantaggio rispetto a tutte le altre concorrenti. La corsa è aperta ma i parigini fanno sul serio.Leggi suntusnews24.com

Lookman Juve, concorrenza agguerrita: nuovo club in pole. Ne parlano su altre fonti

Lookman, PSG in vantaggio sulle rivali, anche la Juve in corsa - La Juventus resta tra i club interessati all'acquisto del cartellino di Ademola Lookman, attaccante classe 1998 dell'Atalanta e della nazionale nigeriana: come riferito da Fabrizio Romano, ... (tuttojuve.com)

Lookman Juve: aumenta la concorrenza per l’attaccante. C’è un nuovo ostacolo da superare in estate, cosa succede - Lookman Juve: aumenta la concorrenza per l’attaccante dell’Atalanta. Ecco un nuovo ostacolo da superare in estate, cosa accade Secondo quanto riferito da Footmercato, il Liverpool starebbe premendo il ... (juventusnews24.com)

Lookman dopo Osimhen: la Juve chiude subito - La Juventus chiude tutto di fretta, le ultime di calciomercato sono una vera e propria bomba: spunta anche Lookman dopo Osimhen. In casa Juventus si respira un’aria nuova, ma ancora intrisa di ... (asromalive.it)