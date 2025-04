Londra Harry in tribunale | ricorso contro il taglio alla sua sicurezza

Harry si è presentato alla Corte d'Appello di Londra per una nuova battaglia legale contro il governo britannico. Al centro del contenzioso c'è la decisione di ridurre le misure di sicurezza a sua protezione durante i soggiorni nel Regno Unito. Dopo aver lasciato la famiglia reale e trasferito la sua residenza negli Stati Uniti nel 2020, Harry ha perso lo status di "membro attivo" della monarchia. Una condizione che, secondo le autorità britanniche, giustifica il ridimensionamento della sua scorta personale quando si trova in Patria. Il duca di Sussex contesta però questa scelta, sostenendo che la sua sicurezza e quella della sua famiglia restano a rischio anche al di fuori degli impegni ufficiali.

