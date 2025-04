L' ombra della camorra sul business dei rifiuti | maxi sequestro da 92 milioni

rifiuti e riciclavano i proventi di questo mercato. Il traffico, a cui partecipavano anche persone afferenti a un clan camorristico, è stato sgominato dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, che martedì 8 aprile ha sequestrato preventivamente 92 milioni. Monzatoday.it - L'ombra della camorra sul business dei rifiuti: maxi sequestro da 92 milioni Leggi su Monzatoday.it Trafficavano illecitamentee riciclavano i proventi di questo mercato. Il traffico, a cui partecipavano anche persone afferenti a un clan camorristico, è stato sgominato dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, che martedì 8 aprile ha sequestrato preventivamente 92

L'ombra della camorra sul business dei rifiuti: maxi sequestro da 92 milioni. Esodo a Roccaraso, c’è l'ombra della camorra: gli occhi dei pm su bus e pagamenti. Opere pubbliche e camorra: l’ombra dei super clan su cinque stazioni metro. A tavola con i boss. «Cocco bello», il business estivo della camorra: un affare milionario. Roccaraso, dalla farsa all'inchiesta. Sui viaggi l'ombra della camorra | .it. Ne parlano su altre fonti

Esodo a Roccaraso, c’è l'ombra della camorra: gli occhi dei pm su bus e pagamenti - Il monitoraggio voluto dai magistrati segue la pista di alcuni possibili business illegali ... operazioni su cui non può non aleggiare l’ombra della camorra. I clan, come è noto, hanno ... (msn.com)

L'ombra della camorra sulla frana (L'inviato Tonio Tondo) - Le ipotesi di spesa oscillano da 20 a 25 milioni. Un piatto goloso per le imprese legate alla camorra. Mario De Biase, commissario all’emergenza dal 19 febbraio al 16 aprile 2010 dice ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Droga in Curva Sud, l’ombra della camorra: tra gli indagati anche il nipote di Michele Senese - Le indagini sui sei ultras della Roma indagati per spaccio di droga all'interno della Curva Sud dello stadio Olimpico ... (fanpage.it)