LombardiaGuidesi Tante possibilità oltre a elettrico per automotive

Unlimitednews.it - Lombardia,Guidesi “Tante possibilità oltre a elettrico per automotive”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo qui per certificare a livello scientifico che ci sono tantissimeall’per fare in modo di raggiungere obiettivi ambientali e salvare il settore dell’”. Lo ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico e presidente dell’Regions Alliance (Ara), Guido Guidesi, a margine della presentazione del nuovo “Manifesto Carburanti Rinnovabili per le filiere produttive della mobilità in Lombardia” a Bruxelles. “C’è bisogno che il regolamento cambi in maniera radicale, perché ce lo sta dicendo il mercato e la situazione in cui si trova il settore” ha dichiarato Guidesi. “Il fatto che arrivino i dazi” ha aggiunto l’assessore regionale allo Sviluppo economico, “mette notevolmente in difficoltà l’” sottolineando che quello statunitense poteva essere “un mercato di riferimento per il futuro, un mercato dove ancora si sarebbero potuti commercializzare motori endotermici”.